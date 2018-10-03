Дворец спорта в Волгограде обновят за 400 млн рублейУтром в среду губернатор Андрей Бочаров лично проверил состояние одной из самых крупных спортивных арен Волгограда – Дворца спорта. По решению суда он закрыт уже полгода из-за плохого ...
В Волгограде депутаты из ФРГ обсудят сотрудничество России и ГерманииТрехдневный визит парламентарии из Германии начали с возложения цветов к Вечному огню на площади Павших Борцов. Волгоград, 2 октября. / «Волга-Медиа.ру» /. Парламентская делегация партии «Левые» ...
Первую степень качества управления регфинансами получила Волгоградская областьМинистерство финансов РФ опубликовало рейтинг качества управления финансами в субъектах Российской Федерации. Наш регион вошел в топ и получил первую — высшую степень. Волгоград, 3 ...
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