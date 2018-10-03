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Главное
03.10.2018

Дворец спорта в Волгограде обновят за 400 млн рублей

  Утром в среду губернатор Андрей Бочаров лично проверил состояние одной из самых крупных спортивных арен Волгограда – Дворца спорта. По решению суда он закрыт уже полгода из-за плохого ...
03.10.2018

Первую степень качества управления регфинансами получила Волгоградская область

03.10.2018

Волгоградские полицейские опровергли информацию о банде похитителей-педофилов

02.10.2018

Губернатор обсудит с руководством РЖД реализацию совместных проектов

30.09.2018

Волгоградское МЧС предупреждает о надвигающихся заморозках

29.09.2018

На севере Волгограда раскапывают стоянку древнего человека

29.09.2018

Почти 3 тысячи молодых волгоградцев готовятся пойти в армию

28.09.2018

Ремонт дороги от Нового Рогачика до Волгограда почти завершен

28.09.2018

«Титан-Баррикады» выстроил совершенный производственный комплекс

27.09.2018

Волгоградская область делает ставку на цифровые технологии

27.09.2018

Никакой паники: в Волгограде проходят тактико-специальные учения

27.09.2018

Волгоград и область в конце недели ждет похолодание до +1ºС

26.09.2018

Жители Дзержинского района Волгограда 28 сентября останутся без воды

26.09.2018

В Волгограде при столкновении «Лады» и неотложки пострадала 23-летняя девушка

24.09.2018

Уникальную операцию на мозге провели волгоградские хирурги

25.09.2018

На севере Волгограда дачники смогут купить качественные саженцы и семена

25.09.2018

В Волгоградской области производство табака увеличилось на 94,5%

24.09.2018

Полицейские ищут в Волгоградской области пропавшую 16-летнюю девушку

23.09.2018

Взявшего в заложники женщину и ребенка волгоградца задержали

24.09.2018

24 сентября в 6 домах Дзержинского района отключили горячую воду

Последние новости
03.10.2018

«Благородные» деревья украсят три района Волгограда

03.10.2018

Как оказать профессиональную помощь психически больному ребенку?

03.10.2018

Андрей Бочаров о планах развития региона: «Будем двигаться только вперед»

03.10.2018

Волгоград активно развивает научную дипломатию

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Спорт
02.10.2018

Волгоградский «Каустик» проиграл московскому «Спартаку»

01.10.2018

Команда волгоградца Слуцкого уступила «Фейеноорду»

30.09.2018

Матч «Ротора» с «Армавиром» закончился ничьей

30.09.2018

В четырех районах Волгограда до конца года откроют спортплощадки

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Происшествия
03.10.2018

КамАЗ с газовыми баллонами в Волгограде врезался в молоковоз

03.10.2018

Под Волгоградом пожарные тушили 2-этажное здание 4 часа

03.10.2018

На севере Волгограда автобус сбил пьяного мужчину

02.10.2018

Нетрезвый волгоградец пытался дать взятку полицейским

Смотри в оба

«Шелковый путь» под Волгоградом: ливни стали препятствием для КамАЗов

Политика
02.10.2018

В Волгограде депутаты из ФРГ обсудят сотрудничество России и Германии

Трехдневный визит парламентарии из Германии начали с возложения цветов к Вечному огню на площади Павших Борцов. Волгоград, 2 октября. / «Волга-Медиа.ру» /. Парламентская делегация партии «Левые» ...
19.09.2018

Пост спикера гордумы Волгограда занял Андрей Косолапов

19.09.2018

Виталия Лихачева избрали главой Волгограда

18.09.2018

Сергей Горняков: «Наша задача – оправдывать надежды жителей»

14.09.2018

Единороссы получили 30 мандатов в Волгоградской гордуме

14.09.2018

Создавать условия для развития региона: губернатор «озадачил» Общественную палату

12.09.2018

Единороссы: «В своей работе будем опираться на мнение жителей»

12.09.2018

Губернатор: «Задача депутатов – немедленно включиться в работу»

12.09.2018

Андрей Бочаров проводит встречу с активом «Единой России»

11.09.2018

Юрий Чекалин: «Выборы в Волгоградской области прошли на высоком уровне»

10.09.2018

Губернатор: «Спасибо всем жителям Волгоградской области за их выбор»

10.09.2018

На волгоградских выборах не произошло ни одной конфликтной ситуации

10.09.2018

«Единая Россия» лидирует в голосовании с уверенным отрывом

10.09.2018

Первые результаты выборов в Волгограде: уверенная победа «Единой России»

09.09.2018

В соцсетях набирает популярность хештег «БегуНаВыборы»

Экономика
03.10.2018

Первую степень качества управления регфинансами получила Волгоградская область

Министерство финансов РФ опубликовало рейтинг качества управления финансами в субъектах Российской Федерации. Наш регион вошел в топ и получил первую — высшую  степень. Волгоград, 3 ...
29.09.2018

В Волгоградской области стали производить больше колбасы

27.09.2018

В Волгограде открылась приемная бизнес-омбудсмена

27.09.2018

ВТБ оказал поддержку инвестиционному проекту сельхозпредприятия «Весна»

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Общество
03.10.2018

Андрей Бочаров о планах развития региона: «Будем двигаться только вперед»

Глава региона обозначил планы дальнейшего развития Волгоградской области. Среди приоритетных проектов – строительство объездной дороги вокруг Волгограда, реконструкция Дворца спорта, создание ...
03.10.2018

Волгоград активно развивает научную дипломатию

03.10.2018

Волгоградцам объяснили, где взять справку об отсутствии судимости

03.10.2018

Татьяна Гензе: «Профсоюзы выражают мнения рядовых работников»

03.10.2018

Совет Федерации одобрил переход Волгоградской области на новое время

Инфраструктура
03.10.2018

«Благородные» деревья украсят три района Волгограда

Катальпа, миндаль, ясень, жимолость, а также другие деревья и кустарники высадят на территории Советского, Центрального и Тракторозаводского районов. Волгоград, 3 октября. / «Волга-Медиа.ру» /. ...
03.10.2018

Рядом с волгоградскими вузами появятся велостанции

03.10.2018

Последние 100 тонн асфальта уложили на улице Лазоревой в Волгограде

03.10.2018

20 новых спорткомплексов появятся во дворах Волгограда

02.10.2018

На севере Волгограда тестируют новую котельную

Мнения
30.09.2018

Волгоградка Елена Исинбаева показала огненный закат на Дону

Спортсменка побывала в Серафимовичском районе и поделилась с подписчиками яркими фотографиями с берега Дона. Волгоград, 30 сентября. / «Волга-Медиа.ру» /. 25 сентября прославленная волгоградская ...
28.09.2018

Хельви Латту: «Губернатор опирается на мнения ветеранов»

17.09.2018

Олег Газманов спел в Урюпинске: «Спасибо вам за вашу энергетику»

17.09.2018

Егор Крид выступил в Волгограде: «Это было круто!»